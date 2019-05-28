Правительство Австрии отправлено в отставку

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.

Президент поручил министру финансов Хартвигу Легеру выполнять обязанности канцлера до назначения временного главы правительства, который останется «у руля» до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.

Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым «краткосрочным» главой австрийского правительства. Он продержался на этом посту всего 525 дней.