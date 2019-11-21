Правительственный коллапс

На фоне многочисленных внешнеполитических проблем Израиль переживает еще и невиданный доселе по длительности правительственный кризис. Тем более болезненный, что это страна с парламентской формой правления.

В Израиле в этом году уже дважды проходили досрочные выборы — в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов.

Они состоялись в сентябре. Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать. После этого Ривлин поручил формирование коалиции лидеру оппозиционной израильской партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

Однако в ночь с 20 на 21 ноября и Ганц проинформировал президента Реувена Ривлина, что ему тоже не удалось сформировать правящую коалицию, сообщает The Jerusalem Post.

До этого лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман отказался сформировать правительственную коалицию с партиями «Ликуд» и «Кахоль-Лаван». По его словам, их лидеры Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц не согласились идти на компромисс.

Сам же Ганц обвинил Биньямина Нетаньяху в том, что не смог сформировать правящую коалицию. В телевизионном обращении Ганц отметил, что он «не оставил камня на камне» в своих попытках сформировать правительство, основанное на «уважении, морали, ценностях». А правый блок, по его словам, «работает только ради одного человека». Также он заявил, что Нетаньяху и его команда в течение четырех недель «были не в состоянии сотрудничать».

«Я попросил премьер-министра, который проиграл выборы, провести прямые переговоры, но меня встретили оскорблениями, клеветой и детскими видеороликами», — добавил Ганц.

Нетаньяху в свою очередь упрекнул Бени Ганца за ведение переговоров с израильскими арабскими партиями о формировании правительства. По мнению и.о. премьер-министра, политики таким образом нарушили обещания, данные ранее избирателям.

Но, как бы там ни было, теперь в течение 21 дня до созыва новых выборов любой из прошедших в парламент депутатов может попробовать сформировать коалицию и попробовать добиться большинства голосов в ее поддержку в Кнессете. Для того, чтобы запустить этот процесс, парламентарии в составе как минимум 61 человека должны направить на имя Ривлина запрос с просьбой дать мандат на формирование коалиции тому или иному кандидату.

Если Ривлин даст мандат кому-либо из парламентариев, то тот получит 14 дней на попытку сформировать правительство. Если же в течение 21 дня таких попыток сделано не будет, то Ривлин обязан официально уведомить об этом спикера Кнессета. Это уведомление автоматически спровоцирует самороспуск парламента и созыв очередных выборов.

Кстати, при встрече Ганц пообещал также президенту Израиля Реувену Ривлину в течение следующих трех недель работать для того, чтобы «сформировать надлежащее правительство для граждан Израиля».

Но если партии не достигнут компромисса, страну ждут еще одни досрочные выборы в марте 2020 года. По данным последних соцопросов, поддержка главных политических сил в стране со времени выборов 17 сентября не изменилась.

В то же время против действующего премьера Нетаньяху в настоящее время ведется несколько расследований о коррупции, лжи под присягой и мошенничестве. По законам Израиля, все политики кроме премьер-министра обязаны подавать в отставку в случае обвинений в совершении уголовных преступлений.

И по данным СМИ, премьер-министру могут предъявить обвинения уже в ближайшее время. Вечером в среду стало известно, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит уже принял решение по уголовным делам Нетаньяху, и намерен обнародовать его в начале будущей недели. А возможно, даже 21 ноября.

То есть, мало того, что страна уже год существует с переходным правительством и стоит на пороге третьих парламентских выборов, на будущей неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху может быть обвинен в одном или нескольких уголовных преступлениях.

Исход политического кризиса будет в большой степени зависеть от того, обвинят ли Нетаньяху в получении взятки. Если над ним нависнет такое тяжелое обвинение, это усилит давление на лидера «Ликуд» и может изменить политическую картину Израиля.