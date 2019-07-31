Правильные каникулы: сколько должен длиться летний отдых школьников?

Школьники ждут летних каникул чуть ли не с первых дней нового учебного года. Можно забыть на целых три месяца о раннем подъеме по утрам, строгих педагогах, сложных домашних заданиях, и, наконец, отдохнуть. Но действительно ли длительный отдых идет на пользу учащимся? Американские ученые считают, что нет. По их мнению, после такого отдыха перед началом учебы в сентябре школьники начинают испытывать сильный стресс и даже зарабатывают такие «взрослые» болезни, как артериальное давление и нервные срывы. К тому же, они выяснили, что за летние месяцы у учеников понижается работоспособность, мотивация, в начале нового учебного года серьезно снижается успеваемость.

Специалисты рекомендуют в связи с этим снизить продолжительность каникул. Кстати, в некоторых странах летние школьные каникулы длятся намного меньше, чем в Азербайджане.

Раньше в нашей республике школьники учились 34, а было время, что и 35 недель, но затем учебный год сократили до 32 недель. Тогда начало занятий было перенесено с начала сентября на его середину. Однако, после того как был изучен международный опыт, стало понятно, что 32 недели – слишком мало, и подобного нет практически нигде. Тогда было решено добавить две недели обучения в июне. Об этом # рассказал эксперт в области образования Надир Исрафилов.

По его словам, более целесообразно было бы оставить все так, как было в советское время, то есть занятия бы начинались 1 сентября и завершались в конце мая. Но Министерство образования посчитало, что в начале сентября в стране слишком жарко, и школьникам тяжело учиться при высокой температуре воздуха.

«Во многих развитых странах учебный год длится дольше, чем в Азербайджане. Где-то он составляет 36, где-то 38, а где-то и все 40 недель. На это влияют разные причины – климатические условия, социальное и экономическое положение, особенности менталитета и т.д. Что хорошо для какой-то страны, может не подойти Азербайджану. Пока мы все еще находимся в поиске оптимального варианта»,– говорит он.

У нас, например, как отмечает эксперт, многие родители стали даже возмущаться, когда было решено добавить две недели в июне.

По его словам, две недели в июне хоть и добавили, но в школьной программе их не учли, потому, по сути, учащиеся просто ходят на занятия, особо ничего там не делая.

В принципе, как говорит Н.Исрафилов, то, что в конце учебного года дети уже фактически не учатся, обусловлено и психологическим фактором, они уже находятся в предвкушении долгих каникул.

«И в советское время с середины мая некоторые ученики уже приходили в школу без учебников. Но вопрос, насколько логично было продлевать занятия до середины июня, если вступительные экзамены в вузы сдают уже в апреле? Экзаменационный центр объясняет это тем, что ученики уже успели усвоить всю школьную программу, и тем, что иначе он не успеет провести экзамены, с учетом того, что теперь абитуриентам дается два шанса на поступление в вуз. Но, тем не менее,– подчеркивает эксперт,– в этом есть определенное противоречие – проводить вступительные экзамены до окончания учебного процесса».

Многие иностранцы удивляются тому, какие длительные летние каникулы у школьников в нашей стране. Периодически обсуждается возможность удлинения учебного года, но это больше на уровне разговоров, так как если осуществить подобное, это вызовет негативную реакцию со стороны граждан, у которых есть дети школьного возраста, отмечает Н.Исрафилов.

Он считает, что продолжительность учебного года существенно не влияет на знания. При хорошем обучении можно за несколько месяцев выучить то, на что при плохом не хватит и нескольких лет. Как убежден эксперт, необходимо акцентировать внимание на другом: поменять учебные стандарты, учебную программу, убрав оттуда второстепенные материалы. К тому же, по его мнению, нужно упростить учебную программу для школьников начальных классов.

«При такой большой учебной нагрузке как сейчас, длительные каникулы школьникам просто необходимы. Конечно, три месяца – большой срок, и если на это время, скажем, забросить изучение иностранного языка, то можно его подзабыть. За время каникул дети успевают отвыкнуть от учебы, и им нужно потом какое-то время, чтобы вернуться в привычную колею. Даже два дня выходных – суббота и воскресенье порой расхолаживают школьников, и в понедельник им тяжело возвращаться к учебе. Это чисто психологический момент. Отдых, безусловно, нужен, но все зависит от того, какой он»,– заявил эксперт.

Ученик должен отдыхать полноценно, а не слоняясь по улицам, уверен он. По его словам, раньше детям давали на лето задание прочитать определенную литературу, чтобы они не отрывались полностью от учебы. Сейчас вряд ли кто-то будет утруждать себя чтением, вместо отдыха. К тому же, в советское время были пионерские лагеря, в которых дети и отдыхали и занимались умственным трудом, а также спортом. Там времени зря не теряли, устраивали концерты, ходили на экскурсии, в походы и т.д., отмечает он.

«Мы живем в эпоху рыночной экономики, детские лагеря отдыха есть, но, в основном платные, и стоят они дорого. Хотя сейчас поднимается вопрос о необходимости принятия закона об организации досуга учащихся. Надеюсь, он изменит ситуацию к лучшему».

По словам Н.Исрафилова, мы все чаще возвращаемся к опыту прошлого, попробовав что-то новое, и поняв, что оно не всегда себя оправдывает.