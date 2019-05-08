«Правда» Чингиза Мустафаева взбудоражила Тель – Авив

Певец Чингиз Мустафаев, который в этом году представляет Азербайджан на самом популярном песенном конкурсе мира — «Евровидение», провел свою первую репетицию в Тель-Авиве в Израиле, стране – хозяйке евросонга 2019.

Сказать, что она прошла удачно – ничего не сказать, ведь сразу по окончании певец поднялся на 4 строчку в рейтинге артистов «Евровидения», претендующих на победу по данным ведущих букмекерских контор. Таким образом, Мустафаев совершил невероятный скачок со своего 11 места, на котором стабильно держался все последние дни.

В Интернете представлены лишь небольшие отрывки выступления артиста, так что посмотреть номер полностью, который, как обещал креативный продюсер и музыкальный директор азербайджанской делегации «Евровидения» Иса Меликов, «удивит даже самых искушенных фанатов конкурса», пока что не представилось возможности.

Напомним, что в интервью # Иса Меликов заявил, что номер будет «необычный и очень технологичный».

Судя по отрывкам выступления, шоу действительно будет очень ярким и неординарным. Два робота в кадре, по задумке авторов и постановщиков номера, пытаются реанимировать разбитое сердце Чингиза Мустафаева. Графика и визуальные эффекты на сцене просто ошеломляющие.

«Мы подготовили великолепный и невероятно зрелищный сценический номер. Мне кажется, что на «Евровидении» такого еще не было. Я очень взволнован, ведь в конце песни я исполню куплет мугама», — заявил певец журналистам.

Накануне в Тель-Авиве Чингиз провел свою первую пресс-конференцию, где ответил на многочисленные вопросы и не расставался со своей спутницей, сопровождающей весь его творческий путь – с гитарой. Певец исполнил для журналистов, аккредитованных на конкурс несколько песен, включая хит, которым он попытается покорить евросонг — Truth («Правда»).

Согласно жеребьевке, представитель Азербайджана будет закрывать своим выступлением второй полуфинал конкурса 16 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая. Имя победителя определится 18 мая в ходе финала, который будет транслироваться в прямом эфире.

Общественное телевидение и радио Азербайджана (İTV), являющееся национальным вещателем конкурса «Евровидение», уже анонсировало имя ведущего, который будет объявлять результаты голосования — баллы от Азербайджана участникам евросонга. Это – народный артист Фаик Агаев. Комментировать же конкурс в телеэфире будет телеведущий и певец Мурад Ариф.