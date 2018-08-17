Права старого города

Истории создания городов очень похожи.

Дворец, храм, рынок.

Потом все это обрастало всем тем, что, в целом, становилось городом.

Вероятно, так же две тысячи лет назад зарождался и Баку.

Город нашей бесконечной любви и неустанной тревоги.

О том, что в начале нашей эры здесь жили люди, говорят многочисленные исторические источники и, перешедшие из века в век, притчи.

Античные авторы, в частности греческий географ Клавдий Птолемей (II век н.э.) упоминает один из городов Кавказской Албании Гайтару на берегу Каспия, за которым расположено устье реки Кируса-Кура. Известные историки Бибирштейн и Данвиль считали, что Гайтара находилась на месте современного Баку.

В более поздних сведениях, касающихся конкретно города Баку, говорится о нахождении в его окрестностях «вечных огней». Одним из первых об этом сообщает Приск Понийский, сопровождавший византийского посла в стан Атиллы. Описывая свое путешествие он обстоятельно охарактеризовывает местность, примечательную «пламенем, поднимавшимся из подводной скалы».

Не на этой ли скале возведена Девичья Башня, являющая собой символ Баку?

Высящаяся над седым Каспием Девичья башня, по гипотезе видного ученого, впервые обратившегося к архитектуре эпохи Кавказской Албании профессора Давуда Ахундова, являла собой храм огнепоклонничества и пламя горящее на ее вершине, питалось по специальным каналам природным газом, выходящим из недр.

Известно, что христианство на Абшерон пришло на стыке I и II веков нашей эры. В те времена в стране, называвшейся Кавказская Албания, поклонялись огню.

Известно также предание о святом Варфоломее, пришедшим сюда проповедовать христианство и сумевшим обратить местного царя и его приближенных в свою веру.

Известно и то, как трагически завершилась судьба святителя на скале у подножия Девичьей Башни, в результате дворцового переворота, спровоцированного жрецами.

Но христианская вера в единого Бога осталась и продолжала существовать и после прихода на эту землю Ислама в VII веке н.э.

Все это подтверждает, что уже в те заповедные времена здесь был город, со всеми полагающимися ему атрибутами: дворец, храм, рынок.

Здесь жили цивилизованные люди с высокой толерантностью.

К сожалению, мало, что сохранилось из архитектурных сооружений той эпохи.

Скорее всего Ичери Шехер, который мы видим, стоит на останках тех сооружений. Во всяком случае раскопки первой мечети у подножия Девичьей Башни поддерживают эту мысль.

Археологом В.Н.Левиатовым, проводившим раскопки на территории дворцового ансамбля Ширваншахов в 1945 году, глубоко под фундаментами сохранившихся строений были найдены останки густозаселённого жилого квартала.

Прошло более полутора тысяч лет и вокруг Бакинской крепости образовался новый, современный Баку, впитавший в себя особенности европейской и азиатской культуры, ставший синтезом веяний Запада и Востока.

Тот самый Баку, который являет собой предмет нашей бесконечной любви и неустанной тревоги.

Не хочу вновь говорить о пережитых нами печалях, связанных с утратой, как отдельных архитектурных произведений, так и целых кварталов, составлявших историческую часть города Баку.

Не похвале и высокой оценке всего хорошего, что сделано в области сохранения и реставрации исторических памятников, посвящается эта статья.

Сегодня хочется поговорить о том, как нужно проводить градостроительную политику развития Баку в условиях признания статуса его исторической исключительности.

Надеюсь никто не станет возражать против факта исторической исключительности той самой центральной части города, которая называется форштатом или Байыр Шехер.

Да, появилась она сравнительно недавно. Всего-то 150 с хвостиком лет назад.

Но, если оценивать не возраст, а архитектурную уникальность этой части города – она заслуживает эксклюзивного отношения и принципа управления.

Причем, речь идет не только об архитектурном убранстве возведенных здесь зданий.

Уникальна сама градостроительная канва, габариты и очертания кварталов и разделяющих их улиц.

Как сохранить это произведение градостроительного искусства?

Несколько слов о том, как эта территория управляется сегодня.

Начнем с того, что управляется она с четырех административных центров, возглавляющих районы, на которые эта территория разделена: Сабаильский, Насиминский, Ясамальский и Наримановский.

Не оценивая уровень профессионализма архитектурных служб этих районов, можно смело говорить, что единства в понимании как сохранить наследие у них нет. Скорее наоборот. Есть желание осовременить подведомственную территорию, привнести в ее облик элементы современности, которая ошибочно ассоциируется с прогрессивностью.

Причем, все поползновения базируются исключительно на волеизъявлении руководителей этих районов, сильно отличающихся друг от друга разнообразием взглядов, вкусов, сознания и, наконец, ментальности.

Пример.

Есть в центре Баку, облюбованная не одним поколением горожан улица Низами, которую многие по сей день называют Торговой.

Так вот, граница Сабаильского и Насиминского районов проходит именно по этой улице. Южная сторона Сабаильский, северная – Насиминский.

Администрация обоих районов вправе иметь собственный взгляд на решения по обустройству и регенерации подведомственной территории.

То же самое происходит на стыке и других административных районов Баку, между которыми расчленен исторический центр города.

У семи нянек, как гласит пословица, дитя без глаза.

Пора «дитя» взять под защиту государства.

Разумеется, есть Перечень памятников истории и культуры, в который вошло большинство зданий, расположенных на этой территории. Разумеется, Министерство Культуры, выполняющее охранные функции от имени государства, ведет постоянную работу по мониторингу происходящего на этой территории.

Однако, есть органы территориальной исполнительной власти и их взгляд на предмет не всегда совпадает со взглядом Министерства Культуры, да и с нашим с вами тоже.

Вот откуда появилась беда с «домом с атлантами», кварталом первого конструктивистского градостроительного комплекса, построенного в 20-х – 30-х годах ХХ века в Насиминском районе на проспекте Азадлыг и еще порядка 200 памятников архитектуры уже безвозвратно утраченных.

Хоть и обещал не говорить о грустном, но горечь этих утрат не позволяет их хотя бы не вспомнить.

Сегодня на территории Байыр Шехер ведутся работы по обустройству фасадов, дворов, улиц.

Спасибо людям, ведущим эту работу. Но, справедливости ради следует отметить, что и они сталкиваются с колоссальными трудностями, как от различности взглядов административных органов районов, так и отсутствия единой методики (политики) ведения работ.

Своим распоряжением Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев передал право управления всеми градостроительными работами Госкомитету Градостроительства и Архитектуры.

Факт отрадный и давно ожидаемый. Наконец–то у градостроительства появится единое методическое руководство и будет упорядочено его повседневное присутствие в нашей жизни.

Однако градостроительство в целом и градостроительство в заповедной зоне – это разные вещи и разные подходы.

Для того, чтобы управлять этой эксклюзивной территорией надо иметь эксклюзивное законодательство, учитывающее специфику всего того, что отличает эту территорию от остального Баку, о чем мы говорили выше.

Национальная нормативно–техническая база у нас есть. Но применение одних и тех же норм и правил к строительству в Ени Гюняшли и на той же улице Торговой (Низами) абсурд. Эти нормы просто не укладываются в, как материальные, так и моральные параметры этой среды.

А когда не работают правила и нормы, в бой вступают иные рычаги и способы принятия решений.

Обратите внимание на территорию кварталов, расположенных между Площадью Фонтанов и бульваром по проспекту Физули.

Сегодня есть потребность привести эти кварталы в порядок. Благоустроить улицы, отремонтировать фасады (термин реставрация у наших чиновников вызывает чувство беспокойства), заменить малоценный строительный фонд на соответствующие по масштабу и духу новые здания, скверы.

На территории только двух кварталов, ограниченных улицами Башир Сафар оглу, Алимардан бека Топчибашева, Ази Асланова и Мирзы Ибрагимова уже стоят две отвратительные высотки, а в соседнем квартале начато строительство еще одной на пересечении улиц Б.Сафар оглу и Ислама Сафарли.

Как в условиях нашествия коммерции строительства в историческую среду города сохранить его облик?

Когда-то в 70-е годы прошлого века, по инициативе одного из патриархов современной азербайджанской архитектуры Расима Гасановича Алиева, служившего в те годы главным архитектором Баку, была заказана работа по определению границ исторического центра Баку (автор С.К.Регаме).

Был проделано колоссальное обследование кварталов исторического центра, оценка строительного фонда и даны рекомендации.

К сожалению, как и многое другое, заслуживающее внимания, эта работа оказалась не в полной мере использована.

Да, после нее был проведен Всесоюзный Конкурс проекта регенерации центра г.Баку, в котором участвовали все ведущие проектные организации СССР, и макеты которого «благополучно» сгорели вместе с павильоном ВДНХ на бульваре.

Сравнительно недавно коллектив проектного института Бакгипрогор выполнил проект детальной планировки центра г.Баку.

И с этим проектом можно пополемизировать. Например, по поводу границ территории, которую следует именовать историческим центром. Проект сделан профессионально, но со ссылкой на действующие нормы и правила, врядли могущие быть применимыми к этой территории.

Одним словом, с центром Баку надо срочно что-то делать.

Во-первых, защитить его законодательно. У старого Баку должны быть права.

Следует создать группу, с обязательным привлечением общественных экспертов из числа опытных архитекторов–градостроителей.

Подчеркиваю, архитекторов–градостроителей, а не специалистов смежных профессий (экономисты, социологи, демографы, экологи и пр.), которые нужны архитекторам–градостроителям в качестве вспомогательных служб, и, которые сегодня очень часто пытаются подменить архитектора–градостроителя в разработке коммерчески привлекательного проекта Генерального плана города.

К сожалению, в некоторых странах есть практика назначения на должность главного архитектора, специалистов других профессий.

При этом «генеральский пост» главного архитектора никто не переименовывает.

Кстати, в большей половине районов Азербайджана главные архитекторы понятия об архитектуре не имеют. Не потому, что не разумны. Их просто этому не учили. Не учат в экономических и разных других вузах архитектуре.

Видимо это происходит из-за недостаточного понимания сложной специфики нашей профессии. Точнее из-за низведения ее ценностей до уровня обывательского мышления.

Вернемся, как говорят в Английском Парламенте к нашим … к во-первых.

Созданной (с привлечением…) специальной группе должна быть поставлена задача определения границ исторического центра Баку.

Во-вторых, необходимо придать законодательно этой территории статус самостоятельного административного района г.Баку.

Например, Байыр Шехер району, вычленив из территории других районов соответствующие кварталы.

Кстати, в следствии этого может сократиться количество административных районов города.

В-третьих, разработать для исторической территории эксклюзивные правила и нормы, а возможно и специальные градостроительные законы.

В-четвертых, все преобразования, осуществляемые на этой территории вести под контролем Общественного Совета, в состав которого наряду с архитекторами должны входить археологи, историки, реставраторы.

Ведь мы хотим сохранить исторический центр нашей древней столицы?

Я задаю этот вопрос и чиновникам тоже.

Эльбай Касим-заде,

Заслуженный архитектор Азербайджана,

профессор

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