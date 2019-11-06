Права не для всех: расширится список болезней, при которых нельзя будет садиться за руль

Обеспечение дорожной безопасности требует комплексного подхода, и одним из важных пунктов является ужесточение условий для получения водительских прав. Важно и то, насколько хорошо человек знает теорию и практику вождения, и состояние его здоровья.

В настоящее время разрабатывается проект документа, регламентирующего обязательное медицинское обследование при получении водительских прав. Разработка новых правил еще находится на стадии экспертного согласования, после чего документ направят на утверждение в Кабинет министров республики. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил директор Центра психического здоровья Фуад Исмайлов.

Список заболеваний, при которых нельзя водить автомобиль, может пополниться. Так, лицам, предпринявшим попытку суицида, может быть поставлен временный запрет на выдачу водительских прав, а значит, на вождение транспортных средств. По словам Ф.Исмайлова, нарушение интеллектуального развития, деменция, алкоголизм, наркомания являются противопоказанием для управления транспортом. Нельзя садиться за руль также тем, кто страдает различными депрессиями или аффективными расстройствами.

«Имеется очень много нюансов. К примеру, у человека был какой-то психоз несколько лет назад. Возникает вопрос, может ли он водить или нет. Над этими моментами мы и работаем в документе», — пояснил врач. В действующем приказе, определяющем порядок медобследования лиц, претендующих на получение водительских прав, перечень противопоказаний не включал многие психические расстройства, указал Исмайлов.

Психиатр-нарколог Руфат Ахундов заявил #, что такие правила существовали и в советское время, и сейчас. Перед тем, как сдавать на права, необходимо предоставить справку о том, что человек не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. «Со многими заболеваниями нельзя водить машину, в частности, с эпилепсией. Что касается тех, кто пытался свести счеты с жизнью, то они тоже в группе риска, ведь если решат повторить данный поступок, крутя баранку, то могут и сами погибнуть, и кого-то убить в результате ДТП. В СССР любого человека, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, обследовали в психиатрической больнице. Сейчас это не делается. Но важно понять, что стало причиной попытки суицида — психическое заболевание или сильный стресс», – сказал он.

Людей с диагнозом «алкоголизм» и «наркомания» не часто снимают с учета, так как, по словам нарколога, о полном выздоровлении тут говорить трудно. Можно говорить лишь о ремиссии, человек может какое-то время не пить, не употреблять наркотики, а потом сорваться, а может «завязать» до конца жизни. Но если 5 лет человек не злоупотребляет спиртным и не употребляет наркотики, его могут снять с учета.

Однако, как отмечает Р.Ахундов, на учете стоит лишь небольшой процент психически больных, наркоманов и алкоголиков. К тому же многие проходят анонимное лечение, что предусмотрено законом. Но в результате принятия ограничительных мер хотя бы какой-то процент потенциально опасных водителей, не будет допущен к вождению.

Психолог Азад Исазаде также заявил #, что это не нововведение, и многие вышеперечисленные болезни и раньше служили причиной отказа в выдаче водительских прав. «Но список психических расстройств, при которых людей брали на учет в психоневрологическом диспансере, был либерализован. Например, оттуда убрали неврозы, последствия травмы головы и т.д. На учете остались только тяжелые больные, такие как люди с шизофренией, олигофренией и т.д.», – сказал он. По поводу суицидов все не так просто и однозначно, считает А.Исазаде. Есть суициды вследствие психических расстройств, а есть суициды из-за переживаний, проблем бытового, финансового, любовного характера.

«Так, в стране периодически случаются «кредитные» суициды, то есть когда человек не может вернуть долг и предпочитает смерть, женские суициды на почве бытового насилия и т.д. Иногда попытка суицида это реакция на обусловленную и необусловленную несправедливость. Есть демонстрационные суициды, при которых люди не хотят умирать, а желают лишь припугнуть своей смертью, но делают слишком глубокий надрез на руке или пьют слишком большую дозу лекарств.

Тут нужен избирательный подход, чтобы не были нарушены права здоровых людей. Например, человек захотел уйти из жизни из-за любовных переживаний, но, к счастью, у него это не вышло, разве должен над ним довлеть его неудавшийся суицид и негативно отражаться на дальнейшей жизни?» – задается вопросом психолог. По его словам, в справке из диспансеров, фиксируется лишь то, стоит человек на учете или нет. Диагноз не обнародуется — это врачебная тайна. В случае с алкоголизмом и наркоманией, если человек не пил и не употреблял наркотики 5 лет, а его не сняли с учета, он может обратиться в суд.

Эксперт отметил, что нельзя всех заставить проходить психиатрическую экспертизу. Тестировать на наркотики и алкоголь проще, и такие анализы периодически сдают те, кто получают профессиональные права. «Так, периодически проверяют тех, кто перевозят горючие материалы. Водителей общественного транспорта должны проверять перед выходом на смену, а вот делается это или нет – другой вопрос»,–заявил А.Исазаде.

Председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов согласен с тем, что нельзя давать водительские права людям, предпринявшим попытку суицида: «У них занижен ценовой порог жизни. Если они не ценят свою жизнь, то чужую будут ценить еще меньше. Такие люди не будут думать, в стенку им врезаться, или в толпу людей.

Обязательно надо тщательно проверять водителя и должен быть четкий список заболеваний, при которых за руль садиться нельзя. Например, если у человека нарушена координация, как ему можно разрешить садиться за руль?»