Прах известной правозащитницы захоронили в Вашингтоне

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронен в Вашингтоне, сообщил РИА Новости настоятель собора Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей протоиерей Виктор Потапов.

«Там была ее семья и сын Миша, мы очень трогательно с ней простились, и я совершил погребение — с молитвой, конечно», — сказал священник.

Он пояснил, что погребение состоялось на кладбище Рок-Крик, старейшем в Вашингтоне, где русской церкви отведен участок.

Отец Виктор рассказал, что знал Алексееву на протяжении многих лет. «Я уважал ее за героический труд, она не боялась и делала то, что считала нужным», — сказал он.

Людмила Алексеева скончалась в декабре 2018 года на 92-м году жизни. Соболезнования выразили руководство России, госдеп США и представители других стран.

Алексеева была старейшей российской правозащитницей, членом Совета по правам человека и главой Московской Хельсинкской группы.

| 2019-04-06T23:16:38+00:00 7 апреля 2019, 02:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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