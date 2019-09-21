«Позор» создаст армию эльфов для победы над троллями Иванишвили

Организаторы движения «Позор» распространили манифест в завершении акции и ознакомили собравшихся возле парламента с планом действий.

Как отметили организаторы, они продолжат борьбу в соответствии с пунктами, указанными в манифесте.

По словам организаторов акции, их цель — положить конец единоличному правлению Бидзины Иванишвили мирным путем. С этой целью они планируют создать и укрепить мобильные группы активистов в Тбилиси и регионах; оказывать юридическую помощь задержанным и пострадавшим во время событий 20 июня; создать медиа-платформы, которые победят «пропагандистские СМИ Бидзины Иванишвили».

«Создадим армию эльфов, которые победят армию троллей Иванишвили!

Мы проводим широкомасштабную кампанию, чтобы в 2020 году большинство критически настроенных людей сделали информированный выбор!

Мы победим Иванишвили на международной арене! Мы победим Иванишвили в Грузии! Мы одержим верх над Россией в Грузии!», — отмечается в манифесте.

| 2019-09-21T12:58:20+00:00 21 сентября 2019, 13:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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