«Позитивная агрессия» Трампа на саммите НАТО сработала

Давление президента США Дональда Трампа на союзников по НАТО на саммите в Брюсселе в вопросе финансирования обороны – «позитивная агрессия», которая принесла успех. Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 12 июля.

«Мы все еще раз подтверждаем, что давление президента Дональда Трампа сработало. То, что я называю «позитивной агрессией», в хорошем смысле», – сказала Грибаускайте журналистам.

Так она отозвалась о незапланированной встрече лидеров стран НАТО по финансированию Альянса, состоявшейся по инициативе Трампа.

По словам Грибаускайте, участники этой встречи подтвердили, что страны-члены к 2024 году будут выделять на оборону минимум 2% от ВВП.

Президент Литвы также подчеркнула, что за последние годы вместе союзники выделили на оборону на 33 млрд долларов (28,3 млрд евро) больше.

«Для нас, для Литвы это особенно хорошо. Ведь было больше учений, больше и лучше обеспечены армии наших партнеров в нашей стране и регионе», – отметила Грибаускайте и добавила, что Литва уже в этом году обещает выделить на нужды обороны 2% от ВВП.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп созвал лидеров стран НАТО на экстренное закрытое совещание. На мероприятие собрались лидеры всех стран-членов НАТО. Представителей стран-союзников альянса – Украины и Грузии – не пригласили на эту встречу.

После этой внеплановой встречи Трамп заявил, что страны НАТО договорились об увеличении расходов на оборону.

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