Пожар во Франции уничтожил коньяк

Крупный пожар уничтожил несколько сотен тысяч литров коньяка на винодельне в департаменте Шаранта на западе Франции, сообщает французский интернет-сайт 20minutes.fr со ссылкой на пожарные службы.

По данным портала, причиной возгорания, которое произошло 15 июня, стала неисправность панелей солнечных батарей на крыше винодельни.

Пожар быстро распространился на всё здание, после чего перекинулся на близлежащие склады и погреба. В тушении огня были задействованы более 70 пожарных.

Как уточняется, в результате пожара уничтожено порядка 250 тыс. литров коньяка.