Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек

Крупный пожар в столице Бангладеш оставил без крова более 10 тысяч человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарной службы.

Пожар вспыхнул в пятницу вечером в районе Мирпур – столичных трущобах — и уничтожил около двух тысяч лачуг, заявил агентству представитель пожарной службы Эршад Хуссейн, передает РИА Новости.

Властям удалось пошутишь пожар, несколько человек получили легкие ранения. Причина возникновения пожара пока не сообщается.