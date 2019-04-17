Пожар в Низаминском районе Баку

В столице Азербайджана произошёл пожар с летальным исходом.

Как передаёт Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на втором этаже пятиэтажного здания в Низаминском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади в 15 кв.м. в одной из комнат трёхкомнатной квартиры общей площадью в 60 кв.м.

В процессе исследования пожара сотрудники МЧС обнаружили труп Ибрагимовой Валиды Насир гызы (1949-го года рождения). Остальная часть дома и прочие квартиры были защищены от пожара, который был потушен усилиями противопожарной бригады.

По факту соответствующими структурами ведётся расследование.

| 2019-04-17T09:06:35+00:00 17 апреля 2019, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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