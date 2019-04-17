Пожар в Низаминском районе Баку

В столице Азербайджана произошёл пожар с летальным исходом.

Как передаёт Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на втором этаже пятиэтажного здания в Низаминском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади в 15 кв.м. в одной из комнат трёхкомнатной квартиры общей площадью в 60 кв.м.

В процессе исследования пожара сотрудники МЧС обнаружили труп Ибрагимовой Валиды Насир гызы (1949-го года рождения). Остальная часть дома и прочие квартиры были защищены от пожара, который был потушен усилиями противопожарной бригады.

По факту соответствующими структурами ведётся расследование.