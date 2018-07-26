Пожар в Калифорнии стал причиной эвакуации 12 тысяч жителей

Природный пожар на юге штата Калифорния распространился на город Айдилуайлд к востоку от Лос-Анджелеса, из-за чего эвакуировались 12 тысяч жителей, сообщает местный телеканал 8 News NOW телекомпании CBS.
Как сообщает телеканал, несколько домов были охвачены пламенем, но сообщений о раненных нет. Полиция Калифорнии задержала одного автомобилиста для допроса после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд.
По данным служащих национального заповедника Сан Бернардино, пожар уже охватил более 12 квадратных километров. На странице национального парка в Twitter объявлено о «немедленной эвакуации» для жителей районов Айдилуайлда.
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