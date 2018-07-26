Пожар в Калифорнии стал причиной эвакуации 12 тысяч жителей

Природный пожар на юге штата Калифорния распространился на город Айдилуайлд к востоку от Лос-Анджелеса, из-за чего эвакуировались 12 тысяч жителей, сообщает местный телеканал 8 News NOW телекомпании CBS.

Как сообщает телеканал, несколько домов были охвачены пламенем, но сообщений о раненных нет. Полиция Калифорнии задержала одного автомобилиста для допроса после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд.

По данным служащих национального заповедника Сан Бернардино, пожар уже охватил более 12 квадратных километров. На странице национального парка в Twitter объявлено о «немедленной эвакуации» для жителей районов Айдилуайлда.

 

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| 2018-07-26T07:38:17+00:00 26 июля 2018, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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