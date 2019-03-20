Пожар в иранском аэропорту ликвидирован

Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров с загоревшегося во вторник в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, а также потушили огонь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По его данным, загорелся один из двигателей транспортного средства. Ранее агентство Fars в Twitter проинформировало, что половина пассажиров эвакуирована. «Синьхуа» подтверждает ранее публиковавшуюся информацию Fars о том, что в результате инцидента пострадавших нет. О причинах происшествия информации не приводится.