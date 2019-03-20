Пожар в иранском аэропорту ликвидирован

Спасатели успешно эвакуировали всех 100 пассажиров с загоревшегося во вторник в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, а также потушили огонь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По его данным, загорелся один из двигателей транспортного средства. Ранее агентство Fars в Twitter проинформировало, что половина пассажиров эвакуирована. «Синьхуа» подтверждает ранее публиковавшуюся информацию Fars о том, что в результате инцидента пострадавших нет. О причинах происшествия информации не приводится.

| 2019-03-20T08:24:18+00:00 20 марта 2019, 08:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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