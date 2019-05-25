Пожар в индийской школе: 19 погибших

В индийском городе Сурат (штат Гуджарат) в здании школы возник пожар, жертвами которого стали 19 человек.

Как сообщает ВВС со ссылкой на официальные источники, инцидент произошел 24 мая.

Большинство погибших — подростки 14-17 лет. Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам.

По свидетельству очевидцев, люди выпрыгивали из окон, так как в здании не было пожарной лестницы.

Причины возгорания неизвестны. На место прибыли около 20 пожарных бригад. Также сообщается о 20 пострадавших, которых с различными ожогами госпитализировали в гуджаратскую больницу.

По предварительной информации, владельцы здания скрылись. Местные власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших.