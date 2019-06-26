Пожар на Зыхском шоссе потушен

В результате пожара вблизи Зыхского шоссе в Хатаинском районе столицы сгорела сухая трава, кустарник, разбросанные стройматериалы на территории примерно в шесть гектаров, некоторые придворовые участки, двум индивидуальным жилым домам нанесен частичный ущерб.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара были привлечены 120 сотрудников и 18 единиц техники различных служб МЧС. Пожар потушен.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов посетили территорию.

В связи с пожаром создан штаб.

Э.Азизов заявил, что специалисты проанализируют реальную ситуацию и подготовят заключение:

«Как видно, пожар был зафиксирован в одном доме, и в настоящее время он (пожар) взят под контроль. Расследуются причины произошедшего».