Пожар на Зыхском шоссе потушен

В результате пожара вблизи Зыхского шоссе в Хатаинском районе столицы сгорела сухая трава, кустарник, разбросанные стройматериалы на территории примерно в шесть гектаров, некоторые придворовые участки, двум индивидуальным жилым домам нанесен частичный ущерб.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара были привлечены 120 сотрудников и 18 единиц техники различных служб МЧС. Пожар потушен.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов посетили территорию.

В связи с пожаром создан штаб.

Э.Азизов заявил, что специалисты проанализируют реальную ситуацию и подготовят заключение:

«Как видно, пожар был зафиксирован в одном доме, и в настоящее время он (пожар) взят под контроль. Расследуются причины произошедшего».

| 2019-06-26T16:13:05+00:00 26 июня 2019, 16:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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