Пожар на субмарине

14 российских моряков погибли при пожаре на борту глубоководного аппарата (атомной глубоководной станции). Об этом стало известно во вторник из сообщения Министерства обороны России. Все погибшие были офицерами, среди них – семь капитанов первого ранга и двое Героев России. Об этом вечером 2 июля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил президент Владимир Путин.

Пожар произошёл днем раньше, 1 июля. Подводники находились в российских территориальных водах на аппарате, предназначенном для изучения морского дна «в интересах ВМФ России». «В ходе плановых работ в российских территориальных водах Баренцево моря в научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников», – сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. По данным местных СМИ, катастрофа произошла в понедельник вечером, около 21 часа по московскому времени.

По сообщениям российских СМИ со ссылкой на неназванные источники, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети. Как заявили в Минобороны, «благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован». В настоящее время глубоководный аппарат находится на военной базе в Североморске. Пострадавшие доставлены в военно-морской клинический госпиталь, сообщает «База».

Агентство Рейтер передало, что, по данным властей соседней Норвегии, уровень радиации в районе, прилегающем к предполагаемому месту аварии, находится в норме. Однако, по словам Пера Странда, главы норвежского Управления радиационной безопасности, российская сторона сообщила его ведомству о взрыве газа на борту подводной лодки.

РБК со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах пишет, что авария произошла на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик» (по официальной российской военно-морской классификации – атомная глубоководная станция). Она не оснащена вооружением, но, по некоторым данным, способна погружаться на глубину до 6000 метров. Экипаж «Лошарика» – 25 человек. Разработка и строительство подводной лодки велись в условиях повышенной секретности. По данным западных спецслужб, АС-12 – «диверсионный аппарат», созданный для разрушения подводной инфраструктуры, способный, например, разрушать магистральные кабели связи между материками и подводные станции слежения за российским военно-морским флотом.

Название «Лошарик» связано с уникальной конструкцией корабля. Внутренний корпус корабля собран из нескольких шарообразных отсеков из титана, что делает его похожим на Лошарика – персонажа одноимённого мультфильма Ивана Уфимцева и Юрия Норштейна.

«Лошарик» не входит в состав Северного флота. Этот аппарат подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. По приблизительной оценке The Bell, стоимость комплекса вместе с атомной подводной лодкой-носителем может доходить до 1,5 миллиардов долларов.

«Открытые медиа» со ссылкой на источник утверждают, что пожар произошёл не на «Лошарике», а на атомной подводной лодке БС-64 «Оренбург», которая является носителем для «Лошарика». Другой источник утверждает, что речь может идти об АПЛ БС-64 «Подмосковье», которая является носителем для других глубоководных аппаратов.

Комиссию по расследованию причин аварии на глубоководной станции возглавил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов. Он был назначен на этот пост 3 мая 2019 года. До этого Евменов был командующим Северным флотом. В июне, выступая на форуме Русского географического общества, адмирал заявлял, что Военно-морской флот России вновь приступил к изучению и исследованию Мирового океана.

Министр обороны России Сергей Шойгу направляется в Североморск, где, как сообщают информационные агентства, «на месте примет доклады», касающиеся причин трагедии. Он также должен встретиться с родственниками погибших.

Об этом сообщает «Радио Свобода».