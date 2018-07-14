Пожар на охраняемой зоне

12 июля Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о завершении работ по тушению пожаров в Евлахском и Агсуинском районах. Таким образом, было предотвращено распространение огня на высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП).

Как заявил СМИ заведующий отделом по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы из соображений безопасности передача электроэнергии по высоковольтным ЛЭП, соединяющим теплоэлектростанцию «Азербайджан» в Мингячевире с подстанцией «Абшерон» ,была приостановлена после начавшегося по неизвестной причине пожара под высоковольтной ЛЭП, проходящей по территории села Биджо Агсуинского района.

Напомним, что 12 июля на несколько часов были обесточены Хатаинский, Ясамальский, Наримановский, Сабунчинский, Сураханский и Бинагадинский районы столицы, а также города Сумгайыт, Хачмаз, Зардаб, Гейчай.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров от 16 сентября 2006 года территория, через которую проходят высоковольтные ЛЭП, является охраняемой зоной. Согласно постановлению Кабинета министров на данной территории запрещено проведение сельскохозяйственных работ и возведение строительных сооружений.

«Как пожар мог возникнуть под высоковольтной ЛЭП. Ведь территория вдоль линий электропередачи является охраняемой зоной?», — задается вопросом эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан.

Ильхам Шабан отметил, что согласно требованиям ГОСТа, специальная служба «Азерэнержи» должна контролировать территорию вдоль высоковольтных электролиний. «В обязанности «Азерэнержи» также входит очистка территории вокруг электролиний от кустов и сорняков, возгорание которых может привести к пожару. Для этого используется специальная техника. Видимо, эта техника была разбазарена руководством «Азерэнержи», — считает эксперт. По мнению Ильхама Шабана, последние аварии доказали неспособность «Азерэнержи» управлять энергетической системой страны. «Было бы лучше пригласить иностранную компанию, и передать ей управление энергетической системой страны», — заявил он #.

Осуществляет ли «Азерэнержи» очистку территорий вдоль высоковольтных ЛЕП?

С этим вопросом мы обратились к заведующему отделом по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхье Бабанлы.

«Разве мы обязаны это делать? Я сейчас узнаю, существует ли инструкция по этому вопросу, и позвоню вам», — пообещал Яхья Бабанлы. Как видно, Яхья Бабанлы не нашел инструкцию, так как он нам не перезвонил.

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