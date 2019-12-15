Поют дети: как «Зима» согревает сердца бакинцев

Красная дорожка в фойе Дворца Гейдара Алиева, вспышки фотокамер, журналисты вокруг: международный детский фестиваль «Зима-2019» начался ярко, празднично и по-взрослому масштабно.

Среди зрителей в зале находилась вице — президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Участники, а это 20 юных исполнителей из Азербайджана, дуэт из Великобритании, артисты из Франции, Беларуси, Казахстана и Украины предстали на самом жарком зимнем фестивале в Баку во всей красе.

Как и обещали организаторы фестиваля — компания Beat Group, в этом году в честь своего трехлетия «Зима» пройдет с невиданным ранее размахом. В первую очередь это отразилось на технике:сцена, звук и свет были действительно на высочайшем уровне. Что касается творческой составляющей, то и здесь все было на «ура»: хорошо подготовленные участники, интересный и разнообразный репертуар, зажигательные и интригующие постановки.

Прекрасно справились со своей задачей и ведущие концерта — участники фестиваля «Зима» предыдущих лет Руфат Мамедов и Суэль Эйбатова.

«Это уже моя третья «Зима» и я с уверенностью могу сказать, что это не просто фестиваль песни и музыки. Это — фестиваль дружбы», — сказал Руфат в интервью #.

Уже со сцены он напомнил зрителям, что «Зима» не награждает своих участников призовыми местами: здесь все на равных а все вместе — большая дружная семья. По итогам фестиваля каждый исполнитель получает диплом.

В этом году музыкальный праздник на главной сцене города своим участием украсили победитель российской версии шоу «Голос. Дети» Ержан Максим (Казахстан), Мария Магильная из Беларуси, Даниил Купч из Казахстана, Варвара Кошевая из Украины, француженка Клара Рот и британцы Хиггинс-Хумес Рафаэл и Кроу Шагуан.

Самые громкие овации зала сорвал Ержан Максим. Он исполнил в Баку песню из репертуара Селин Дион «All by myself», и заворожил всех своим потрясающим и пронзительным вокалом. Многим бакинцам Ержан знаком по 6-му сезону проекта «Голос. Дети» на российском канале, где он в результате технической фальсификации уступил победу дочери певицы Алсу — Микелле Абрамовой. Те, кто следил за этой историей помнят, как позже Первый канал анулировал результаты несправедливого голосования, «поделив» первое место между всеми финалистами проекта.

«Я очень обрадовался, когда меня пригласили на фестиваль «Зима», — рассказывает Ержан корреспонденту #.

Мальчик признается, что согласился приехать в Баку не раздумывая: «Ведь это — Родина великого артиста Муслима Магомаева. Я знаю все его песни, а некоторые даже исполняю», — заявил юный артист, и пообещал, что когда-нибудь вернется в Азербайджан с большим сольным концертом.

Украинская участница Варвара Кошевая, дочь известного артиста юмористического жанра Евгения Кошевого («Квартал 95») прошлась по красной дорожке фестиваля со своей младшей сестрой.

В интервью # она рассказала, что находится в Баку уже во второй раз: «Я восхищена атмосферой фестиваля «Зима». Подружилась со всеми ребятами, и счастлива выступать на прекрасной сцене, перед теплой и гостеприимной публикой Азербайджана», — заявила Кошевая.

Белорусская звездочка Мария Магильная призналась #, что Баку покорил ее красотой улиц и добротой людей: «Ну, а фестиваль «Зима» — это, безусловно, настоящий подарок для всех талантливых детей, потому что он проходит на очень высоком уровне», — говорит юная певица и признается, что увезет с собой домой позитивные яркие воспоминания и… пахлаву.

Каждый из участников третьего сезона «Зимы» смог заявить о себе как профессиональном артисте.

Аттила Гариб удивил публику своим мощным вокалом, исполнив знаменитую песню «Luna», потрясающий дуэт из Великобритании – Хиггинс-Хумес Рафаэл и Кроу Шагуан запомнились ярким шоу, монашками на подтанцовке и неповторимой харизмой, а самая юная участница от Азербайджана — 8-летняя Камилла Мамедзаде покорила зал исполнением нашумевшего хита «Медуза» в дуэте с 11-летним Омаром Наджафовым.

По традиции «Зимы» некоторые исполнители разделили сцену со звездами. Так, Фахрия Алиева исполнила с Севдой Алекперзаде хит «Qal Sene Qurban», а Джалал Баширли вышел в сопровождении самой Айгюн Кязимовой, с которой исполнил одну из ее самых популярных песен — «Карие глаза».

Вечер завершился исполнением гимна фестиваля с участием всех 26 юных артистов.