Появился проблеск надежды на разрешение кризиса в американо-турецких отношениях

Курс турецкой лиры повысился в четверг на фоне предположений о возможном разрешении кризиса в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, который возник несколько месяцев назад из-за решения Турции о приобретении российских ракет, передает Голос Америки.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенты побеседовали друг с другом после того, как Вашингтон пригрозил санкциями в отношении входящей в НАТО страны-союзницы из-за приобретения Анкарой российской ракетной системы С400.

В Вашингтоне говорят, что покупка российских ракет угрожает безопасности оборонных систем НАТО, в особенности американским истребителям F-35. В беседе с Трампом Эрдоган попытался развеять подобные опасения.

«(Турецкий) президент подтвердил ранее сделанное предложение о создании совместной рабочей группы по поводу планов Турции о закупке оборонной системы С400 в Российской Федерации», – написал в «Твиттере» Фахреттин Алтун, директор по связям с общественностью президента Турции.

Анкара настаивает на возможности принятия мер, призванных предотвратить возможность того, чтобы приобретение С400 стало проблемой для безопасности НАТО. Представители США скептически относятся к таким заявлениям, однако президенты обеих стран, по-видимому, готовы к диалогу.

В среду турецкие власти освободили из заключения Серкана Гельге – гражданина США турецкого происхождения – после телефонного разговора президента Трампа с Реджепом Тайипом Эрдоганом.Напомним, что бывшего научного сотрудника НАТО арестовали почти три года назад, обвинив его в участии в неудавшемся военном перевороте в 2016 году.

«Турция столкнется с весьма реальными и негативными последствиями, если она завершит покупку системы противоракетной обороны С400», – заявила в среду официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. По словам Ортагус, в этом случае против Турции может быть применен закон о противодействии противникам Америки посредством санкций(CAATSA), который запрещает крупные закупки российской военной техники.

Угроза американских санкций негативно отразилась на турецком финансовом рынке. Курс лиры снизился из-за потока плохих новостей. Некоторые аналитики предполагают, что Эрдоган пытается выиграть время, откладывая потенциальный финансовый кризис на будущее накануне перевыборов мэра Стамбула, которые запланированы на 23 июня.