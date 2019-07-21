Появилась запись переговоров экипажа британского танкера с властями Ирана

Консалтинговая компания Dryad Global, которая занимается оценкой рисков морских перевозок и мониторингом судов в океане, опубликовала на странице в «Твиттере» запись переговоров экипажа танкера Stena Impero с иранскими военными и экипажем британского фрегата HMS Montrose в диапазоне УКВ.

Служащие иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в разговоре с экипажем танкера требовали развернуться. Им гарантировали безопасность. С британского фрегата HMS Montrose, который спешил на защиту судна, убеждали экипаж, что танкер не должен менять курс.

«Если вы подчинитесь, вы будете в безопасности. Измените ваш курс на 360 градусов», — убеждала одна сторона, а другая говорила:

«Согласно международному законодательству, ваш проход не могут замедлять или препятствовать ему».

| 2019-07-21T23:57:20+00:00 22 июля 2019, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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