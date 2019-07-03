Пояснение для украинской стороны: в Симферополь из Баку не летают

Провокации бывают разные, в том числе и примитивные. Бывают также и случаи, когда провокацией пахнет, но ее в реальности нет, а есть специфика работы сервиса. Именно последнее мы увидели на сайте tickets.az. Там было помещено предложение совершить авиаперелет из Баку в Симферополь. «Выберите билет из города Баку в город Симферополь, начиная с 387 манатов», было указано в предложении. Естественно, его наличие сильно удивило. Ведь, Азербайджан признает территориальную целостность Украины и не имеет никаких официальных контактов с оккупированным Россией полуостровом.

Нет и никакого транспортного сообщения с ним, о чем мы недавно писали, выявляя очередную пропагандистскую ложь российской стороны, распространившей сообщение о якобы открытии автобусного сообщения между Баку и Крымом. Тем не менее, нам понятно желание украинской стороны разобраться в этом вопросе. Это я к тому, что они, эти вопросы, касательно наличия или отсутствия рейса из Баку в Симферополь украинская сторона задала послу Азербайджана в Украине Азеру Худиеву.

Хотя, замечу, проще наверное было, если бы МИД Украины направил прежде официальный запрос в бакинский аэропорт Гейдар Алиев, чтобы получить ответ на беспокоящий их вопрос. Вариант запроса к той российской авиакомпании, что совершает рейсы в Симферополь, я отметаю априори. В любом случае, ясность в происходящее внес глава пресс-службы АЗАЛ Паша Васифоглу. «Прямого рейса из Баку в Крым у нас нет», — сообщил он. И объяснил, что появление на сайте tickets.az такого предложения связано с тем, что агрегаторы изучают варианты и показывает прямой рейс или с пересадкой.

«Если «Уральские Авиалинии» летят в Крым, то агрегатор считает вариант, когда вы летите ими в один из городов, потом пересаживаетесь на другой рейс. Если вы вобьете любой город агрегатор вам предложит варианты, как туда долететь. Мы, например, не летим в Чикаго, но если вы вобъете на агрегаторе Баку-Чикаго, он вам покажет цену и авиакомпанию», — объяснил все П.Васифоглу. Такой вот содержательный и обстоятельный ответ, который, надеюсь, устроит украинскую сторону и докажет в очередной раз, что Азербайджан не связан какими-либо авиационными или автобусными рейсами с оккупированным Россией полуостровом.