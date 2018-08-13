Повысился уровень воды во многих реках страны, наблюдаются наводнения и сели

Повысился уровень воды многих рек Азербайджана, прошли наводнения и сели.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в результате обильных дождей в последние дни повысился уровень воды большинства рек страны, прошли кратковременные наводнения и сели в некоторых горных реках Большого Кавказа — Талачай, Зилбанчай, Кюрмюкчай, Кишчай.

В настоящее время уровень воды в реках Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составляет 100-180% от десятидневной нормы, в реках Малого Кавказа 40-120%, в реках Лянкяран-Астаринского региона 70-130%, в реках Нахчыванской АР — 5%.

Что касается нынешней ситуации в транзитных реках, 13 августа в пункте Гырагкесемен реки Кура уровень воды понизился на 4 см. В настоящее время расход воды в пункте составляет 83% от десятидневной нормы. В 2017 году эта цифра составляла 37% от десятидневной нормы.

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