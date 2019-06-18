Повышены оклады сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих, имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) и имеющих специальные звания сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики увеличено в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

| 2019-06-18T22:25:43+00:00 18 июня 2019, 23:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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