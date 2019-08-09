Повышены оклады работников государственных органов

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в решение «о регулировании ежемесячных тарифных (должностных) окладов, регулируемых Единой тарифной сеткой, работников, занятых в областях, финансируемых из государственного бюджета «.

Решением предусмотрена новая редакция «Единой тарифной сетки оплаты труда работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета (за исключением научных учреждений и организаций, находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Нахчыванского и Гянджинского отделений НАНА)».

В соответствии с новой Единой тарифной сеткой оплаты труда работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, среднемесячная тарифная (должностная) оплата труда работников 1-й степени, составляет 250 манатов; 2-й — 260 манатов; 3-й — 271 манат; 4-й — 282 маната; 5-ю — 294 маната; 6-й — 306 манатов; 7-й — 319 манат; 8-й — 332 маната; 9-й — 346 манатов, 10-й — 360 манатов, 11-й — 375 манатов, 12-й — 390 манатов, 13-й — 406 манатов, 14-й — 423 манатов 15-й — 440 манатов, 16-й — 457 манатов, 17-й — 529 манатов, 18-й — 666 манатов, 19-й — 906 манатов.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.