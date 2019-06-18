Повышены должностные оклады председателя и членов ЦИК Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об установлении должностных окладов членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики» от 22 января 2007 года номер 1893.

Как передаёт Report, распоряжение подписано в целях улучшения материального обеспечения членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, ежемесячные должностные оклады членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики установлены в следующих размерах:

Председатель — 3060 манатов

Заместитель председателя — 2845 манатов

Секретарь — 2110 манатов

Член Центральной избирательной комиссии — 1920 манатов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.