Повышены должностные оклады председателя и членов ЦИК Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об установлении должностных окладов членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики» от 22 января 2007 года номер 1893.

Как передаёт Report, распоряжение подписано в целях улучшения материального обеспечения членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, ежемесячные должностные оклады членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики установлены в следующих размерах:

Председатель — 3060 манатов

Заместитель председателя — 2845 манатов

Секретарь — 2110 манатов

Член Центральной избирательной комиссии — 1920 манатов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

| 2019-06-18T22:07:17+00:00 18 июня 2019, 22:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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