Повышение уровня воды в Мировом океане угрожает городам мира

Таяние льдов приводит к постоянному повышению уровня мирового океана, что будет представлять значительную опасность для прибрежных городов. Таков один из главных выводов доклада Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК). Презентация нового доклада организации, как сообщил Twitter группы, прошла в среду в помещении Океанографического музея Монако.

Согласно данным, которые приводятся в документе, более 1,3 млрд человек до середины нынешнего века будут вынуждены жить в прибрежных зонах, которым может грозить затопление и разные неблагоприятные метеорологические явления, которые связаны как с повышением уровня океанов, так и с изменением климата. Эксперты считают, что если климат на планете к 2050 году потеплеет на 2 °C, то во многих городах мира чрезвычайные события будут происходить как минимум один раз в год. Среди этих мегаполисов — Нью-Йорк, Гонконг, Шанхай, Новый Орлеан, Гамбург и целый ряд крупных населенных пунктов во Франции.(ТАСС)