Повышение НДС повлияет на доходы населения негативно

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект российского правительства о повышении НДС с 18% до 20%. Инициативу поддержали только члены фракции «Единой России».

Разговоры о повышении налога на добавленную стоимость в этом году возобновились после того, как президент Владимир Путин подписал новый «майский указ». Выяснилось, что на его реализацию правительству не хватает 8 трлн рублей.

За счет повышения НДС правительство будет получать 600 млрд рублей в год, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

НДС дает около 34% доходов бюджета, говорится в отчете Райффайзенбанка. Это самый крупный федеральный налог. Его повышение в целом более выгодно для федерального бюджета и менее травматично для региональных бюджетов, чем повышение подоходного налога.

Повышение базовой ставки НДС негативнее всего скажется на подакцизных товарах — бензине, алкоголе и табаке. Цены на них могут вырасти, предупреждают эксперты.

Цены на бензин сейчас для властей — серьезная проблема. После президентских выборов в России начался резкий рост цен на топливо. С мая в разных регионах России проходят акции протеста.

Повышение НДС может негативно сказаться на доходах населения и покупательной способности, кроме того, это может подстегнуть инфляцию.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров объяснял, что повышение НДС может привести к снижению прибыли у компаний, а также снизить инвестиционную привлекательность некоторых предприятий, например, в машиностроении.

За последние годы, несмотря на падение нефтяных цен и санкции, структура российской экономики не изменилась. В основе ее роста лежат цены на нефть и быстрый рост потребления. В Fitch назвали потребление домохозяйств ключевым драйвером российской экономики.

Именно по потреблению и может ударить повышение НДС, предупреждала Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Пока прогнозы по росту экономики на этот год далеки от оптимизма.

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