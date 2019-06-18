Повышена зарплата работников министерства внутренних дел

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение имеющих специальные звания сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики увеличилось в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.