Повторные выборы в Стамбуле: «капризы» Эрдогана или…

В Стамбуле решили провести повторные выборы. Мы знали, что правящая партия не собирается мириться со своим поражением, но признаться, не предполагали, что дело дойдет до повторных выборов.

Особенно, после выдачи Э.Имамоглу мандата главы муниципалитета турецкого мегаполиса, даже самые осторожные политические аналитики, которые предпочитают дожидаться до самого последнего момента развития политических процессов, присоединились к остальной массе политических наблюдателей, считая, что для правящей партии «поезд надежды покинул родные края» и ей придется смириться со своим поражением в крупных городах, в том числе, Стамбуле.

Тем более, ходили слухи, что якобы председатель правящей партии, президент Р.Т.Эрдоган уже приступил к внутрипартийным чисткам, чтобы наказать всех виновников в связи с не совсем успешными результатами в последних муниципальных выборах.

Но тут, как гром среди ясного неба появилось сообщение, что ЦИК страны упразднил результаты выборов в Стамбуле и назначил повторные выборы.

Нам неизвестны мотивы, которыми руководствовалась избирательная комиссия при принятии подобного решения, но представители правящей партии сосредоточились в основном на таком обстоятельстве, что повторные пересчеты голосов в нескольких избирательных пунктах показали, что результаты Имамоглу чуть завышены, по этой причине, они настаивали или на пересчете голосов во всех избирательных участках или же на проведении повторных выборов.

Сам же президент Р.Т.Эрдоган приводил другие аргументы. Известно, что результаты Э.Имамоглу и Б.Йылдырыма были весьма близкими — Имамоглу опережал своего соперника с незначительным количеством голосов.

Президент Р.Т.Эрдоган утверждал, что якобы в подобных случаях в демократических странах проводят повторные выборы.

Мы не утверждаем, что лучше осведомлены в избирательной практике демократических стран Запада, чем президент Эрдоган, однако считаем нужным напомнить, что сам Эрдоган постоянно критикует внешнюю и внутреннюю политику тех же стран не меньше, чем его иранский коллега президент Х.Рухани.

Но дело даже не в этом, а в том, что и в международной практике такой случай лично нам неизвестен.

Везде даже незначительный перевес в количестве голосов считается уже достаточным для принятия решения о завершении выборов: (50 +1) – такова общепринятая формула для определения победителя…

Еще раз заметим, что президент Эрдоган тяжело перенес поражения в крупных городах, особенно, в Стамбуле, в котором число избирателей превышает 10 миллионов. Понятно, что это будет иметь соответствующие последствия и для последующих выборов.

Но есть и еще один момент; последние выборы выставили правящую партию не в лучшем свете. Выборы показали ее, как типичную провинциальную партию, опирающуюся в основном на политически непросвещенный провинциальный электорат.

Надо отметить, что провинциализм с самого начала был заметным фактором в тактике и стратегии правящей партии.

Даже проследив за выступлениями самого президента Р.Т.Эрдогана любой политический аналитик сразу заметит, что они в первую очередь адресованы именно к провинциалам – политически грамотных и просвещенных людей вряд ли заинтересует подобная риторика, которая больно уж напоминает риторику руководителей стран-изгоев.

Поэтому трудно предсказать, чем же закончится политическая баталия в Стамбуле. Вдобавок, остановится ли правящая партия на этом? Победив на повторных выборах в Стамбуле, не потребует ли она проведения повторных выборов и в других городах?..

Более вероятным кажется, что правящая партия проиграет и повторные выборы, потому что, как минимум, она выбрала себе не очень-то удачного кандидата; Йылдырым очень инертный и послушный человек, является персоной без каких-либо инициатив.

И возраст его совсем никудышный – в таком возрасте политик должен быть или на вершине своей политической карьеры или же у себя дома нянчить внуков…

Есть и другой не менее важный момент. Может это прозвучит весьма субъективно, но нам кажется, что президент Эрдоган уже превращается в проблему турецкой политики.

Мы не намерены останавливаться на всех моментах его политической карьеры, только заметим, что так бывает со всеми «политическими долгожителями» — они рано или поздно превращаются в обузу не только для политики, но и для страны в целом…