Повторит ли Хэмилтон прошлогодний успех в Баку?

Ведущая букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в бакинском этапе Формулы 1.

Фаворитом гонки букмекеры считают гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона. На втором месте Себастьян Феттель. Шансы их напарников Валттери Боттаса и Шарля Леклера на победу в гонке оцениваются одинаково.В ставках на победу в личном зачете также уверенно лидирует Хэмилтон. Шансы на титул Себастьяна Феттеля оцениваются в три раза ниже.

Напомним, что британская звезда королевских гонок Льюис Хэмилтон в захватывающей борьбе стал победителем Гран-при Азербайджана 2018.

Удастся ли ему повторить свой успех на трассе в Баку – узнаем очень скоро. Но бесспорным остается факт, что Хэмилтон – один из главных претендентов на победу в Гран При Азербайджана.

Поболеть за своего легендарного пилота в Баку приехало большое количество туристов из Великобритании.

«Англичане очень любят Формулу 1. Зрители из Великобритания стабильно занимают второе место в нашем рейтинге», — заявила в интервью # глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Стоит отметить, что в Азербайджане у Льюиса Хэмилтона также немало поклонников.

Ожидается, что гонка в Баку пройдет при сухой трассе. Предварительный прогноз на гоночный уик-энд обещает прохладную, но солнечную погоду. В пятницу воздух прогреется до +16С. В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность и +17С +19С, без осадков.