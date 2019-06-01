Повод задуматься: о чем кричит отчет фонда Save the Children?

Неприятный сюрприз подготовил целому ряду министерств и ведомств Азербайджана Детский Фон ООН, более известный, как ЮНИСЕФ. Говоря конкретнее, согласно данным благотворительного фонда Save the Children, который сотрудничает с ЮНИСЕФ, наша страна находится на очень низком месте. На 89-ом, если быть точным. Из 176 стран, которые были охвачены этим рейтингом. Какие критерии брались за основу? Детская смертность, процент недоедающих детей, процент детей, не посещающих школу, детский труд, ранние браки, ранняя беременность, миграция из-за военных конфликтов, уровень насильственной смерти детей.

И замечу, авторы исследования пришли к выводу, что за последние 20 лет положение детей во всем мире улучшилось. Сегодня умирают, не дожив до пяти лет, вдвое меньше детей, чем в конце XX века. Ну а первое место списка, по подсчетам Save the Children, занял Сингапур, потом идут Швеция, Финляндия и Норвегия, а также Словения. Затем – европейские страны, а также Австралия, Израиль, Южная Корея и Япония. Детям на территории бывшего СССР лучше всего живется в Беларуси и странах Балтии (Литва, Латвия и Эстония). Говоря конкретнее, Эстония и Латвия разделили 27-28-е места в рейтинге, а Беларусь оказалась на 34-м месте (примерно на уровне Бахрейна и Кувейта), Россия на 38-м, Казахстан на 40-м, Украина на 42-м, на уровне Туниса или ОАЭ. Армения — на 61-м месте, Туркменистан — на 67-м, Узбекистан — на 72-м, Грузия — на 73-м, Молдова — на 81-м. Наша страна, повторюсь, на 89-м. Ниже, из стран бывшего СССР, только Таджикистан и Кыргызстан. Они на 90 и 94 местах, соответственно.

Сказать, что это кошмарные показатели — ничего не сказать. А ведь в данном рейтинге отмечались и позитивные шаги нашей страны. Так, указывалось, что Грузия, Молдова, Беларусь и Азербайджан смогли более чем на 60% сократить количество детей, вынужденных работать. Также отмечалось, что Узбекистан смог сократить количество детей, занятых на уборке хлопка и других работах (из 29% всех детей в возрасте от 5 до 14 лет до 2%), а Кыргызстан проделал большую работу по борьбе с недостатком веса у детей. Также указывалось, что Украина смогла резко улучшить показатели детской смертности в больницах, а Таджикистан также провел борьбу с недоеданием у детей и улучшил статистику детской смертности. То есть, авторы данного исследования провели большую работу, углубленно изучая положение детей в разных странах мира и стараясь отмечать реальные достижения той или иной страны. Пишу это к тому, что предвижу уже появление комментариев от целого ряда отечественных экспертов, которые начнут обвинять благотворительный фонд Save the Children и ЮНИСЕФ в целом в предвзятом отношении к Азербайджану. При этом допускаю, что при составлении данного рейтинга действительно были приведены данные, дающие не совсем точную и объективную картину по Азербайджану. Мне, к примеру, просто не верится, что дети в нашей стране живут хуже, чем в Украине. Ведь, начиная с 1995 года, Украина начала терять по 2-2,5 миллиона жителей каждые 5 лет. По данным Госкомстата, на 1 июля 2017 года постоянное население страны составляет 42 297 400 человек. А ведь было когда-то более 50 миллионов человек! Население Азербайджана, как ни крути, растет. Оно уже перевалило за отметку в 10 миллионов человек. То есть, за годы независимости, прирост населения Азербайджана составил почти 3 миллиона человек. Как в этих условиях можно ставить Украину сразу на 40 ступеней выше Азербайджана, мне лично непонятно. Тем более, что из-за военных действий в Донбассе около 500 тысяч детей требуют неотложной защиты и гуманитарной помощи, в частности, качественной медицинской помощи и психосоциальной поддержки. Об этом, кстати, заявили в начале нынешнего года в ЮНИСЕФ Украина.

Очень сомнительно, чтобы дети в Армении, население которой также сократилось с момента обретения ею независимости, жили лучше своих азербайджанских сверстников. Армения тонет в болоте демографического кризиса, там царит политическая нестабильность, это государство отрезано от всех региональных проектов, что лишает ее не только нормального настоящего, но и будущего. А ведь, будущее- для детей.

Наконец, не совсем понятно, как это может Россия, в которой по официальным данным более 20 миллионов человек проживают за чертой бедности, стоять в отчете фонда Save the Children настолько выше Азербайджана. Такое, на мой взгляд, было бы объяснимо, если бы исследование в РФ проводилось только в Москве и причем в ее центре. Ситуация же в российской глубинке, мягко говоря, не лучше, чем в регионах нашей страны.

Тем не менее, есть весьма хороший повод задуматься об эффективности работы целого ряда отечественных министерств и ведомств. В первую очередь — Государственного Комитета по делам семьи, женщин и детей. Руководство данного ведомства регулярно выступает с отчетами о том, что ситуация с улучшением жизни детей в Азербайджане улучшается и улучшается. Но, как же быть тогда с тем, что в нашей стране действительно остро стоит проблема ранних браков, ранней беременности. Увы, есть и случаи насильственной смерти детей. Плюс, уровень жизни в стране, как ни крути, невысок. Именно поэтому мы все видим на улицах Баку детей, вынужденно работающих продавцами поп-корна и всего прочего. Есть повод проанализировать и работу Министерства образования. Почему в нашей стране, как утверждает фонд Save the Children, так высок процент детей, не посещающих школу? Собственно, я знаю ответ на вопрос о том, отчего многие отечественные старшеклассники предпочитают не ходить в школу, а готовится к поступлению в вузы, занимаясь с репетиторами. Потому, что в школах им не дают необходимого объема знаний. Да и директорам некоторых школ это выгодно — взятки от родителей старшеклассников за то, чтобы закрывали глаза на пропуски уроков, также составляют немалую прибыль. Одним словом, появился повод для выявления причин, из-за которых Азербайджан, с его огромными прибылями от продажи углеводородов, стоит на столь низком месте в рейтинге фонда Save the Children, уступая странам, экономический потенциал которых просто не сопоставим с нашим.

Да, борьба за увеличение потока туристов в Азербайджан, пополнение золотовалютных резервов государства, обеспечение внутриполитической стабильности — вещи важные. Но обеспечение реально счастливого, обеспеченного настоящего для азербайджанских детей — важнее. В том числе и потому, что имидж любой страны измеряется, в том числе, и положением детей в ней.