Потянет ли «Газпром» два проекта?

Экономические санкции США и Евросоюза против России больно ударили не только по бизнесу и банковским счетам местных олигархов, поставкам металла и других видов сырья на международный рынок, но и затруднили доступ к зарубежным финансовым источникам.

Энергетический холдинг «Газпром» отчаянно ищет деньги для завершения крупного проекта, позволяющего транспортировать российский газ в Европу, минуя Украину. Однако договориться с европейскими и американскими банками о выделении проектного финансирования на газопровод «Турецкий поток» не удалось. Переговоры провалились. Об этом на днях, на встрече с инвесторами в Лондоне заявил зампред правления холдинга Андрей Круглов.

По его словам, трубу в Турцию, которая строится через Черное море на мощностях, изначально запланированных для закрытого Еврокомиссией проекта «Южный поток», «Газпрому» придется оплачивать за счет собственных средств (finanz.ru).

«Уложиться в изначальную смету при этом не получается. Мы говорили, что стоимость проекта составит порядка 6 млрд. долларов, сейчас мы оцениваем где-то порядка 7 млрд. После завершения работ «Газпром» надеется рефинансировать свои затраты за счет проектных облигаций — по такому же принципу строился «Северный поток 1». Мы видим, что, когда проект уже работает и когда банки и инвесторы видят получение денежного потока, привлечение средств идет гораздо легче. Но, исходя из существующей реальности, скорее всего, «Турецкий поток» будет финансироваться из бюджета холдинга», — подчеркнул А.Круглов.

Напомним, что трубоукладочные работы по дну Черного моря сразу по двум ниткам начались 7 мая прошлого года. Первая нитка морского участка газопровода «Турецкий поток» уже достигла берегов Турции. 930-ти километровый «поток» пересек Черное море в Юго-Западном направлении. Начинаясь в Краснодарском крае у курортной Анапы, газопровод приходит в турецкую Фракию, к поселку Кыйыкей, расположенному в 100 км западнее Стамбула. Здесь строится приемный терминал для газа. 62% предусмотренных работ проделано.

Интересно, что реализация и финансирование проекта полностью ложится на Россию, Турция не инвестирует практически ничего. Такие условия сделки говорят о том, что для обеих сторон проект помимо коммерческой имеет и политическое значение. Москве важно «наказать» ненавистную ей Украину, которая осталась вне этого проекта. Анкара тоже не скрывает своей заинтересованности в этой сделке, рассчитывая на низкие цены за транзит. Позиция Турции ясна: в ближайшей перспективе страна окончательно закрепит за собой статус крупнейшего топливного хаба Средиземноморского региона.

В 2020 году будет завершено строительство TAP (Трансадриатического газопровода), который соединится в Турции с TANAP и по нему в Европу пойдет азербайджанский газ, хотя и на первых порах в небольшом для европейского рынка объеме 10 млрд кубометров в год.

Однако вернемся к «Газпрому», его второму, северному энергетическому проекту. Как выяснилось, нервозная ситуация сложилась и по поводу проекта Nord Stream 2 стоимостью 9,5 млрд евро. Изначально планировалось, что 70% затрат окупит проектное финансирование, однако найти банки, которые захотели бы его предоставить средства не удалось, о чем сообщил ранее Райнер Зееле — глава австрийской газовой корпорации OMV, которая вместе с еще четырьмя европейскими компаниями подписалась на участие в строительстве.

Таким образом, строительство трубы в обход Украины в Турцию и Китай («Сила Сибири») будут стоить «Газпрому» 27 млрд. долларов. Их строительство будет оплачено за счет долга, размер которого компания к 2020-му году будет вынуждена увеличить на 1,8 триллиона рублей, подсчитали аналитики Fitch.

«Дамоклов меч» подвешен не только над потенциальными кредиторами «Газпрома», но и над его подрядчиками. В строительстве «Турецкого потока» участвуют зарубежные компании, которые сдают объекты «под ключ». Санкции же запрещают не только денежные вливания, но и техническую помощь. За 9 месяцев 2017 года «Газпром» потратил на капитальные вложения и инвестиции 1,081 трлн. рублей, при том что от операционной деятельности получил денежный поток на сумму лишь 612,8 млрд. рублей.

С учетом выплаты дивидендов (191,7 млрд. рублей) разрыв между доходами компании и основными расходными статьями оказался почти двукратным и составил 661,9 млрд. рублей. Покрывать его пришлось, увеличивая долг и проедая накопленные на банковских счетах запасы: их размер по сравнению с 2016 годом сократился втрое и на 1 октября был минимальным с 2011 года (499,6 млрд. рублей). Общий долг «Газпрома» превысил 3,1 триллиона рублей, а чистый (то есть не покрытый денежными резервами) — за квартал подскочил на 37% и вышел на новый исторический рекорд в 2,6 триллиона рублей.

57 просмотров