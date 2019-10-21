Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу

Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт и графиня Олимпия вон Арко-Зинберг стали мужем и женой, сообщает Daily Mail.

Жених — внучатый племянник (в третьем поколении) Наполеона Бонапарта, а невеста — внучатая племянница второй жены императора Марии-Луизы Австрийской. Молодожены — дальние родственники.

Церемония состоялась в Париже. Среди гостей были принцесса Беатриса Йоркская и ее спутник итальянский миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.

Мария-Луиза была на 22 года младше Наполеона. Она не виделась с ним до свадьбы. Предполагалось, что благодаря их браку в 1810 году Франция и Австрии станут союзниками в войне против Англии и России.

Жан-Кристоф и Олимпия ранее говорили, что их выбор основан на любви, и никаких политических амбиций они не преследуют. (РИА Новости)

| 2019-10-21T00:35:57+00:00 21 октября 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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