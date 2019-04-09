Потолок для процентов вновь на повестке парламентских обсуждений

Поправки в закон «О банках», предусматривающие регулирование потолка ссудных процентов банков, вновь на повестке парламентских обсуждений. Напомним, что проект изменений обсуждался в конце марта, однако после его убрали с повестки Милли медлжиса. В начале текущего месяца начнется новая волна дебатов вокруг этой темы.

Парламентарии обсудят поправки в статью 36 этого закона о взаимоотношениях банков с клиентами. Согласно проекту закона, верхний предел процентных ставок, комиссионных и платежей по заключенным кредитным договорам и иным банковским услугам будет устанавливаться Палатой надзора финрынков. Проект изменений предусматривает, что эта структура будет регулировать верхний предел ссудных ставок по банковским кредитам для оптимизации и защиты интересов клиентов.

Однако предоставление этих функций Палате надзора остается наиболее спорным моментом в процессе перехода к регулированию стоимости кредитов в местных коммерческих банках. По мнению экономистов, Палата надзора не подходит на эту роль, поскольку структура находится в финансовой зависимости от контролируемых ею субъектов – банков и небанковских кредитных организаций. Такого мнения придерживается известный банковский эксперт Акрам Гасанов.

Впрочем, противников идеи доверить Палате надзора упомянутые функции немало. По свидетельству экономиста Самира Алиева, в случае передачи этой структуре регуляции потолка процентных ставок по кредитам, «она превращается из надзорной и регулирующей инстанции в орган, определяющий политику», тогда как функции Палаты должны заключаться в надзоре над процессом исполнения государственной политики в финансовой сфере. По данным Алиева, проект изменений в закон «О банках» был снят с повестки обсуждений именно по причине спорности вопроса передачи полномочий Палате надзора.

При этом С.Алиев заявил, что этот момент лишь частность. С его слов, в экономическом сообществе критически относятся к самому проекту закона о регулировании процентных ставок и считают его нецелесообразным. Он сообщил, что эксперты выступили против изменений в законодательство и поддержали сторонников убрать этот проект с повестки парламентских обсуждений. Противники новшеств аргументируют свою позицию нецелесообразностью применения административных методов в ущерб экономическим рычагам.

Один из авторов законопроекта А.Гасанов отметил, что проект изменений нужно пересмотреть в части предоставления полномочий Палате надзора финансовых рынков.

«Законопроект следует уточнить в этом контексте, но понятно, что банки не желают его вовсе, — сказал правозащитник. – Выступающие против регулирования потолка ссудной ставки банки и эксперты, апеллируют к рыночной экономике и нежелательности административного подхода. Чаяния банков в этом плане понятны, ведь проектом закона решается судьба их доходов. Критичный настрой экспертов наводит на два определенных вывода – во-первых, против выступают лица, так или иначе связанные банками, т.е. работающие консультантами и тренерами в этой сфере. Во-вторых, местные эксперты зависят от грантов международных финансовых институтов. С этой точки зрения они придерживаются классических принципов невмешательства в рыночную экономику».

Однако принцип невмешательства не подтверждается даже зарубежной практикой и многие развитые страны от него отказались. Государство вмешивается в ценообразование и должно это делать. Само законодательство о защите прав потребителей представляет собой ограничение рыночной экономики, и такой подход действует во всех развитых странах, где имеются законы о потребительских кредитах, говорит экономист.

В свою очередь экономист Ровшан Агаев уверен – без комплексного подхода к решению проблемы не обойтись, поскольку дорогие кредиты банков и небанковских организаций не взяты с потолка, а имеют причины, которые требуют в своем решении системного подхода. С его слов, при решении назревшей проблемы надо исходить из ее истоков.

«Скажем, сама необходимость регулирования потолка процентных ставок по кредитам коммерческих банков является следствием неэффективности монетарных рычагов Центробанка. Ведь известно, что в стране не действует главный механизм монетарной политики регулятора – ставка рефинансирования», — говорит собеседник.

По мнению Агаева, для решения назревших проблем следует начать с главного – равных и справедливых условий при доступе к финансовым ресурсам: «Требуются эффективные долговые рынки, конкурентная среда на самом банковском рынке. Здесь нужны справедливые и равные для всех условия при размещении государственных ресурсов в банках. Все банки должны иметь равные возможности при оказании услуг государственным компаниям и структурам. Распределение зарплат, пенсий и субсидий не может быть гарантированным источником дохода небольшой группы привилегированных финансовых организаций». Словом, Агаев предложил реформаторам копнуть глубже, в корень проблем.