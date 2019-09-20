Потенциал экспорта грузоперевозок на мировые рынки в Азербайджане будет увеличен

Азербайджан намерен значительно увеличить потенциал грузоперевозок по транскаспийскому коридору, в том числе по железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в пятницу сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Министр отметил, что Азербайджан выполнил все задачи инфраструктурного значения в процессе реализации важнейших проектов, в которые вложены крупные инвестиции.

Он отметил, что процесс инвестирования в реализацию предстоящих проектов будет продолжаться и в дальнейшем. «Мы намерены расширять возможности в сфере грузоперевозок с тем, чтобы азербайджанская продукция выходила на новые внешние рынки. Азербайджан, в рамках инициативы » Один пояс, один путь», продолжит работу в направлении увеличения экспортных возможностей, в целях продвижения азербайджанских товаров на внешние рынки», — сказал министр.