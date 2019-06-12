Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани

«Потенциал давления иссяк. США довели до пика давление на народ Ирана, и с этого момента эта угроза, это давление будет терять свою силу. Сейчас иранский народ по сравнению с тем, что было полгода – года назад, значительно спокойнее», — сказал Роухани, слова которого с заседания правительства были опубликованы на его официальном сайте.

По его словам, давление США на Иран беспрецедентно и даже прежние санкции со стороны СБ ООН не идут ни в какое сравнение с тем, что делает Вашингтон. Однако Роухани отметил, что несмотря на это в Иране сейчас наблюдается хорошая обстановка, что, тем не менее, не означает отсутствие проблем.