Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк, ситуация в стране по сравнению с прошлым годом улучшилась, передает РИА Новости.
«Потенциал давления иссяк. США довели до пика давление на народ Ирана, и с этого момента эта угроза, это давление будет терять свою силу. Сейчас иранский народ по сравнению с тем, что было полгода – года назад, значительно спокойнее», — сказал Роухани, слова которого с заседания правительства были опубликованы на его официальном сайте.
По его словам, давление США на Иран беспрецедентно и даже прежние санкции со стороны СБ ООН не идут ни в какое сравнение с тем, что делает Вашингтон. Однако Роухани отметил, что несмотря на это в Иране сейчас наблюдается хорошая обстановка, что, тем не менее, не означает отсутствие проблем.
| 2019-06-12T12:36:50+00:00 12 июня 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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