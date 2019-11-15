Постскриптум к визиту С.Лаврова в Армению

Наконец-то завершился визит министра иностранных дел России С.Лаврова в Армению – предположения и прогнозы остались позади, т.к. уже известны даже мельчайшие детали визита главного российского дипломата в “многострадальную спутницу российской” империи.

Цель визита российского министра можно условно разделить на две части: пожелания и послания, адресованные непосредственно к самой Армении, и послания, предназначенные для другой части многострадального народа – для карабахских армян, т.к. теперь, как никогда, в интересах Москвы рассматривать эти два составляющие «обще-армянского фрактала» раздельно…

Касательно Армении можно сказать, что российский министр подробно останавливался на специфических показателях экономики этой страны, особенно, на тех вопросах, какую роль сыграл и продолжает играть российский государственный и частный капитал в экономической жизни этой страны. В принципе, и без помощи комментариев российского министра армяне прекрасно представляют, что означает российский капитал для их страны, но они поняли, что первый дипломат России не спроста так подробно останавливался на экономическом разрезе отношений двух государств: армянам дали понять, что забывчивость в человеческих отношениях дело неблагодарное, а в государственных отношениях вообще, опасная привычка, особенно, тогда, когда скоро зима на улице, а это в первую очередь, значит, газ и другие энергоносители, цена которых меняются в зависимости от настроения российских политиков и дипломатов и конечно, от того, как хорошо будут вести себя их армянские коллеги…

Надо сказать, что новая власть Армении и ее новая глава господин Н.Пашинян уже сделали для себя кое-какие выводы: они даже стали меньше употреблять такое «опасное» слово как «Запад», словно, понимая, что оно слишком уж не нравится их российским коллегам и можно однозначно сказать, что за эти два года Пашинян не сделал даже два сантиметра в направлении Запада.

Но Кремль все равно продолжает считать его чужим. Думается, что и это имеет свою причину.

В любом случае, премьер-министр Н.Пашинян, как политик, не из привычного лагеря, т.к. в политическом пространстве СНГ практикуется совсем иные способы прихода к власти, поэтому как бы не старался армянский премьер стать «своим» в чужом поле, его за такого не примут и постоянно будут давить на него; считается, что под давлением новая власть Армении будет более безопасной и послушной…

Что касается непосредственно карабахских оттенков визита российского министра, и тут есть над чем поразмышлять; опять же неспроста Лавров так обстоятельно останавливался на таком тонком вопросе, как существующий формат переговоров.

Вообще, надо сказать, в ходе визита внимание российского министра было заметно смещено в сторону карабахских армян. Разъяснения по поводу существующего формата переговоров и заявления о том, что мир в первую очередь должен быть приемлемым для «карабахского народа», не какие-то случайные словосочетания, нет, они отражают настроение кремлевских политиков и дипломатов; не Азербайджан, и не Армения, а «НКР» — таков дрейф центра тяжести российских интересов в регионе…

Он актуален и даже востребован перед самым «главным политическим событием» в марионеточной республике; известно, что в следующем году там пройдут очередные «президентские выборы». Надо сказать, что в этом контексте есть определенные ожидания и официального Еревана.

Дело в том, что существующая власть в НКР является остатком карабахского политического клана. И когда в августе Пашинян «объявил» Карабах «частью» Армении, он сделал это, в том числе, для внутренней аудитории, возможно, даже исключительно для внутренней аудитории, потому что его революция еще не дошла до военизированного и криминального режима в Карабахе.

Понятно, что есть в этом контексте определенные ожидания и Кремля – ведь, ему нужна управа и на Армению, и самым надежным рычагом в этом русле может быть игрушечный карабахский режим. Единственное, что пока не могут позволить себе российские политики и дипломаты, это поехать в Нагорный Карабах и оттуда озвучить свои про-карабахские заявления. От этого сдерживают их отношения с Баку, который проводит довольно тонкую и точную политику в отношении Москвы…