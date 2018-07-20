Пострадавшего от отравления в Эймсбери выписали из больницы

Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули выписан из больницы, говорится в заявлении руководителя среднего персонала больницы в Солсбери Лорны Уилкинсон.

«Чарли прошел через ужасающее испытание, которое большинство из нас не могут себе и представить», — говорится в заявлении Уилкинсон.От лица всех медиков, ухаживавших за Роули, она пожелала ему дальнейшего выздоровления.

«В рамках ухода за Чарли и другими жертвами нервно-паралитического вещества мы провели процедуру обеззараживания. Мы сделали это и для того, чтобы помочь им поправиться, и для того, чтобы не оставалось загрязнения, способного навредить им или кому бы то ни было, кто вступит с ними в контакт», — отмечается в заявлении.

Медики уверяют, что для окружающих Роули угрозы не представляет.