Пострадавшая в бассейне в Турции девочка умерла в больнице

12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, пострадавшая во время плавания в бассейне в турецком Бодруме, умерла в местной больнице. Она была госпитализирована в критическом состоянии после того, как провела под водой около пяти минут и получила многочисленные травмы — руку подростка затянуло в трубу на дне бассейна.

«В начале четвертого Алиска умерла (…) Всем, кто был рядом, спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше»,— написал отец девочки на странице «ВКонтакте». Смерть ребенка также подтвердили в посольстве России в Турции, добавив, что российские дипломаты готовы помочь родителям в репатриации тела девочки, сообщает kommersant.ru.

Несчастный случай произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу бассейна, из-за чего она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Девочку поместили в реанимацию больницы города Денизли. Как передает агентство ТАСС, прибывшие в Турцию врачи из Санкт-Петербурга осмотрели девочку и были готовы транспортировать девочку в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей приняли решение не рисковать и остаться в Турции.