Постпред Сирии в ООН отказался комментировать вступление перемирия в Идлибе

Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Нур-Султане, постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари отказался комментировать вступление в силу перемирия в сирийской провинции Идлиб.

Накануне агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.

Аль-Джаафари, который принимает участие в тринадцатом раунде встречи астанинского формата высокого уровня в Нур-Султане, не стал подтверждать вступление перемирия в силу.(РИА Новости)