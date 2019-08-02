Постпред Сирии в ООН отказался комментировать вступление перемирия в Идлибе

Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Нур-Султане, постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари отказался комментировать вступление в силу перемирия в сирийской провинции Идлиб.
Накануне агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.
Аль-Джаафари, который принимает участие в тринадцатом раунде встречи астанинского формата высокого уровня в Нур-Султане, не стал подтверждать вступление перемирия в силу.(РИА Новости)
| 2019-08-02T10:12:12+00:00 2 августа 2019, 12:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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