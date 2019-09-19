Постпред Сирии при ООН назвал фарсом западную резолюцию по Идлибу

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари назвал фарсом заявления своих коллег из США, Британии и Франции, утверждавших, что «западный» проект резолюции по Идлибу носит гуманитарный, а не политический характер.

В четверг в ходе заседания РФ и Китай проголосовали против предложенной Совбезу ООН «гуманитарной тройкой» — Германией, Бельгией и Кувейтом — резолюции по прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в Идлибе.

«Мы являемся свидетелями настоящего фарса, когда три постоянных члена Совета Безопасности пытаются представить ситуацию так, что эта резолюция гуманитарная, а не политическая», — сказал Джаафари.

«Правда, которая отсутствует в этой резолюции, заключается в том, что улучшение гуманитарной ситуации и жизни сирийцев возможно только при соблюдении суверенитета Сирии», — подчеркнул он, назвав это «базовым принципом». Необходимо «покончить с иностранным присутствием» в Сирии, в очередной раз отметил дипломат.

По мнению Джаафари, все стороны «должны сотрудничать с сирийским правительством как основным партнером для обеспечения гуманитарной помощи» населению страны.(ТАСС)

| 2019-09-19T22:55:10+00:00 20 сентября 2019, 03:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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