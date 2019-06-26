Постпред РФ в Вене: Москва призывает Тегеран избегать эскалации вокруг ядерной сделки

Москва призывает Тегеран не создавать напряженность вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, такие действия вряд ли приведут к чему-то хорошему. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы с пониманием относимся к тому, о чем Иран заявил 8 мая нынешнего года, хотя энтузиазма у нас это не вызывает, — сказал он. — Мы призываем Иран не идти по пути эскалации, потому что вряд ли это приведет к чему-то хорошему».

«Оптимальным вариантом в данной ситуации, после того как американцы попытались ввести полное нефтяное эмбарго и Тегеран на это отреагировал известным образом, было бы для членов совместной комиссии собраться и подумать, что можно сделать, — продолжил Ульянов. — Подумать не в общем плане, как это имело место в прошлом году, а максимально предметно, составить нечто вроде дорожной карты на ближайшие месяцы для выправления ситуации. Подумать, что можно сделать для нейтрализации вредоносной политики США».

Кроме того, по словам дипломата, можно также дать соответствующие поручения экспертам по различным направлениям, которые могли бы собраться в ближайшее время и определить меры, касающиеся финансирования, транспортировки, страхования, закупок нефти.