Поставки газа из США не смогут восполнить потребности Европы, заявил Путин

Никакие поставки из США не смогут восполнить потребности Европы в газе после падения добычи в европейских странах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
«Трудно себе представить, что было бы, если бы этого маршрута (газопровода «Северный поток» — Прим. ред.) не было. Европа испытала бы просто дефицит, имея в виду падение добычи в традиционных центрах добычи в самой Европе — Великобритании, Нидерландах. Никакие поставки из США это не могут восполнить», — заявил Путин.(РИА Новости)
| 2019-10-02T16:42:41+00:00 2 октября 2019, 19:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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