Поставки газа из США не смогут восполнить потребности Европы, заявил Путин

Никакие поставки из США не смогут восполнить потребности Европы в газе после падения добычи в европейских странах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Трудно себе представить, что было бы, если бы этого маршрута (газопровода «Северный поток» — Прим. ред.) не было. Европа испытала бы просто дефицит, имея в виду падение добычи в традиционных центрах добычи в самой Европе — Великобритании, Нидерландах. Никакие поставки из США это не могут восполнить», — заявил Путин.(РИА Новости)