Поставка очередной батареи С-400 в Турцию начнется во вторник

Поставка очередной батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400 в Турцию начнется во вторник, заявил министр обороны страны в понедельник.
«С завтрашнего дня начнется поставка и перевозка второй батареи С-400», — цитирует Акара агентство Anadolu.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.(РИА Новости)