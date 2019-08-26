Поставка очередной батареи С-400 в Турцию начнется во вторник

Поставка очередной батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400 в Турцию начнется во вторник, заявил министр обороны страны в понедельник.
«С завтрашнего дня начнется поставка и перевозка второй батареи С-400», — цитирует Акара агентство Anadolu.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.(РИА Новости)
| 2019-08-26T13:13:23+00:00 26 августа 2019, 16:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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