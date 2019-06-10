Постановка «Хейдистаун» названа лучшим мюзиклом

Музыкальная постановка «Хейдистаун» (Hadestown, «Город Аида») названа лучшим мюзиклом завершившегося бродвейского сезона. Об этом объявлено в воскресенье в ходе 73-й церемонии вручения театральной премии Tony в Нью-Йорке. Трансляцию мероприятия вела телекомпания CBS. Об этом сообщает ТАСС.

«Хейдистаун» поставлен на музыку одноименного концептуального фольклорного альбома американской певицы и композитора Энеис Митчелл. В этом мюзикле герои античного мифа про Орфея и Эвридику перемещены в будущее, где его ждет испытание славой, а ее — муки ожидания и неизвестности.

«Хейдистаун» являлся рекордсменом по числу номинаций в этом году. Мюзикл был выдвинут на Tony в 14 категориях, победив в восьми. Американка Рэйчел Чэвкин завоевала награду за постановку «Хейдистауна». Она снискала известность, поставив мюзикл в стиле электропоп-оперы на либретто, музыку и стихи Дэйва Маллоя «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года» (основан на пятой части второго тома романа «Война и мир» Льва Толстого).

Темнокожий актер, хореограф и певец Андре де Шилдс отмечен премией за воплощение образа бога Гермеса. Это первая Tony в копилке 73-летнего ветерана бродвейской сцены. Примечательно, что «Хейдистаун» завоевал Tony в четырех номинациях еще до официального начала церемонии награждения. Мюзикл был удостоен наград за дизайн (Рэйчел Хаук), аранжировку (Майкл Чорни и Тодд Сикафуз), световую сценографию (Брэдли Кинг) и звуковую сценографию (Невин Стайнберг и Джессика Паз).

Лучшим возрожденным мюзиклом признана постановка «Оклахома!» (Oklahoma!), премьера этой классики жанра состоялась 31 марта 1943 года.

Премия Tony присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Она названа в честь актрисы, сценариста, режиссера и филантропа Антуанетты (Тони) Перри, ушедшей из жизни в 1946 году. В США Tony считается аналогом премии «Оскар» в кино, Grammy — в музыке и Emmy — в телевизионном искусстве. Лауреатам награды вручается закрепленный на постаменте медальон, на одной стороне которого изображены античные маски трагедии и комедии, а на другой — профиль Перри.