Посольство США в Багдаде рекомендовало американцам не путешествовать в Ирак

Посольство США в Багдаде в воскресенье рекомендовало американцам не выезжать в Ирак в связи с «повышенной напряженностью» в стране. Соответствующее уведомление для американских граждан распространил Госдепартамент.

«Посольство США в Багдаде информирует всех граждан США о повышенной напряженности в Ираке и о требовании и далее проявлять бдительность», — сказано в документе. Дипмиссия рекомендовала «не путешествовать в Ирак», избегать те места в республике, где часто собираются американцы, «не привлекать к себе внимание» и «обращать внимание на свое окружение».

Американские СМИ связали публикацию рекомендаций с решением вашингтонской администрации в качестве сигнала властям Ирана направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке. На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео отменил визит в Германию и вместо него совершил незапланированную поездку в Багдад, которая, по его словам, должна была подтвердить поддержку США «суверенного и независимого» Ирака, «свободного от вмешательства» со стороны соседнего Ирана.