Посольство США было обстреляно из-за высказываний Трампа о Турции

Один из обстрелявших посольство США в Турции признался, что преступление было совершено из-за высказываний президента США Дональда Трампа в адрес республики, что привело к резкому падению национальной валюты.

«Я позвонил Осману (Гюндашу, второй нападавший – ред.) в ту ночь, мы встретились, выпили и начали кататься по городу. Мы обсуждали кризис с долларом, угрозы США против Турции и последние заявления американского президента. Потом мы вспылили и решили обстрелять посольство США под воздействием алкоголя», – цитирует ТАСС выдержку из полицейских показаний Ахмета Челиктена, напавшего на посольство.

Службам безопасности Турции не удалось найти какие-либо доказательства тому, что преступники совершили злодеяние по приказу третьей стороны.

Напомним, что нападение было совершенно утром в понедельник в районе 05:00 (время совпадает с московским). Проезжая мимо американского посольства, они выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три патрона попали в будку охраны, никто не пострадал.

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