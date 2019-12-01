Посольство России в США попросило Вашингтон не вмешиваться в дела страны

Российское посольство в США призвало американскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела страны из-за заявлений госдепартамента о принятом законе об иноагентах в России.

Об этом диппредставительство написало в своем Twitter.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — говорится в заявлении.

Также в посольстве выразили мнение, что после дела Марии Бутиной ни один россиянин не может чувствовать себя в безопасности в США и «наслаждаться чувством свободы».

Ранее официальный представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что они обеспокоены принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.

| 2019-12-01T02:08:34+00:00 1 декабря 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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