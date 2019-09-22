Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.

В дипведомстве отметили, что поддерживают стремление британца установить истину о произошедшем с ним, а также напомнили, что возможность подачи иска к российскому правительству — лишь гипотетическая, и рассматривается адвокатом Роули в качестве одного из вариантов действий.

«Чарли стремится к ясности вокруг «вопросов без ответа», а ведь именно так называется регулярно обновляемый доклад посольства с нашими вопросами к британским властям. Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Роули: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери, а если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде», — приводит сообщение посольства ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что все эти вопросы следует задать британским властям, а не российским, и «в этих условиях обращение в суд со стороны Роули было бы весьма логично». При этом в посольстве отметили, что если несмотря на всё это иск будет подан к Москве, то «в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот».

Накануне британское издание Mirror сообщило, что Роули собирается подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около 1 миллиона евро (порядка $1,2 млн по текущему курсу). В материале говорится, что интересы британца представляет адвокат Патрик Магуайр, который выступал в качестве защитника жертв атак террористов на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

Инцидент в британском Эймсбери произошел 4 июля 2018 года. Тогда там госпитализировали находившихся без сознания мужчину и женщину. По утверждению полиции, они пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок». В результате 44-летняя Дон Стерджес скончалась через четыре дня после инцидента и вскоре была кремирована, а 45-летнего Чарли Роули 20 июля выписали из больницы. Выяснилось, что источником яда был флакон с «духами». Мужчина, придя в сознание, не вспомнил, откуда у него взялся пузырек.

За несколько месяцев до этого, 4 марта, в городе Солсбери были обнаружены британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они также находились без сознания. По утверждению Лондона, их отравили «Новичком», якобы произведенным в России. Британские власти бездоказательно обвинили в нападении на Скрипалей Москву (iz.ru).